Vídeo: menina chora de felicidade ao ver o pai em apresentação de balé

Uma criança abriu um sorriso ao ver a chegada do pai em uma aula de balé. A menina Helena achava que o pai não assistiria à sua apresentação de dança em Piracicaba, no interior de São Paulo. A expressão de tristeza mudou quando ele apareceu. No vídeo, que viralizou, a mãe escreveu que a presença do pai pode “não ser importante para você, mas é importante para seu/sua fillho (a)”.

As imagens foram gravadas pela mãe, Karen Marcelino, criadora de conteúdo, numa apresentação de Dia das Mães. A repercussão, no entanto, começou somente em julho, após o compartilhamento em outros perfis no Instagram. Ao contrário do que muitos imaginam, o pai da criança é muito presente, garante a mãe.

“Algumas pessoas que assistiram relacionam à ausência de pai, à pensão e a pais separados, mas somos casados. Tem a ver com presença. Ela queria o pai e a mãe na apresentação. Criança é criança”, disse Karen ao Metrópoles.

A mãe está feliz com as mensagens e a repercussão nas redes sociais. “É sobre afeto. As pessoas se identificam”, complementou, ao lembrar que, na infância, já passou por isso.

Karen e o marido são pais de duas meninas e, durante a reportagem, estavam passeando com as crianças em um parque. Quem assistiu ao vídeo emocionou-se junto e reconheceu-se nas imagens – aparentemente, simples. “Presença é bem importante.”