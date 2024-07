Vídeo mostra caminhão transportando casa e cena chama atenção de moradores

Um fato inusitado chamou a atenção dos moradores de Boca do Acre, no Amazonas. Um caminhão transportando uma casa de madeira foi flagrado por um motorista de ônibus, que não acreditou no que estava vendo, nesta sexta-feira (12).

“Quando as pessoas falavam que aqui em Boca do Acre, quando alguém se separa da mulher, o cara levava a casa em cima de um caminhão, eu pensava que era mentira”, comentou o motorista, ainda surpreso com a cena incomum.

O motorista de ônibus, que fez o vídeo do transporte, capturou o momento exato em que o caminhão transitava pela cidade com a casa em cima. Nas imagens, é possível ver a estrutura de madeira sendo cuidadosamente transportada, chamando a atenção de quem passava pelo local.

VEJA O VÍDEO: