Vídeo: participante de No Limite sofre acidente horrível e geme de dor

Bosco Martínez Bordiú chocou a web ao sofrer um acidente incrível durante uma prova de resistência no Supervivientes All Stars, versão espanhola do No Limite. O participante recebeu todo o auxílio da produção e revelou que não se machucou com gravidade, apesar do susto.

No vídeo, dois participantes se seguraram em uma estrutura que gira em uma certa velocidade. Bosco não consegue se segurar e cai. Entretanto, a “roda gigante infernal” acerta o rapaz e o arremessa para cima. Ele cai no mar e é possível ouvir os gemidos de dor do espanhol.

Rapidamente, a equipe de socorristas do programa e membros da produção correm para a água para retirá-lo de lá e prestarem o primeiro atendimento. Pouco depois do acidente, a imagem é cortada e jogada para dentro do estúdio, onde estava o apresentador Jorge Javier Vázquez. Ele avisa que Bosco está bem.

Em entrevista ao El Mundo, o rapaz explicou que não sofreu ferimentos graves e que tentou avisar a sua família que estava bem. Ao cair na água, ele teria falado: “Pai, mãe, estou bem”. O portal ainda explicou que o desafio teria sido testado “dezenas de vezes”, mas a estrutura alcançou uma velocidade fora do previsto e causou o acidente.