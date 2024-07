Vini Jr pede desculpa por cartões na Copa América: “Falhei”

Vinicius Junior se manifestou nesta terça-feira, três dias depois da eliminação do Brasil nas quartas de final da Copa América. O atacante brasileiro admitiu uma culpa pelos cartões amarelos que o tiraram da derrota para o Uruguai nos pênaltis. E afirmou esperar recolocar a seleção brasileira “no lugar que merece”.

– Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa. Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece – escreveu o jogador do Real Madrid.

Vini Jr ficou fora da partida contra o Uruguai pelo acúmulo de dois cartões amarelos na fase de grupos. A suspensão automática foi decretada ao ser punido pela braçada em James Rodríguez, logo aos seis minutos de jogo, no empate em 1 a 1 com a Colômbia, na terceira rodada do grupo D. O primeiro amarelo para o brasileiro saiu na rodada anterior, contra o Paraguai, por reclamação, aos 38 do segundo tempo.