2ª Balada Automotiva acontece domingo (04) na capital

Acontece no próximo domingo (04) a 2ª Balada Automotiva, no Parque dos Tanques, em Porto Velho (RO). O evento começa às 10h e para participar basta doar 1kg de alimento não perecível na entrada do evento – que vai contar com uma organização de campeonato e racha de som, medição de RTA, encontro de motos e encontro de carros rebaixados e antigos.

O evento vai contar com praça de alimentação. É proibido entrar com bebidas ou alimentos no local. Mais informações podem ser conferidas via telefone, no número: (69) 99213-8426.