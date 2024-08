7ª edição do Festival de Farinha acontece de 28 a 31 de agosto, em Cruzeiro do Sul

A 7ª edição do Festival da Farinha acontecerá de 28 a 31 de agosto, pela primeira vez no hall do Estádio Arena Juruá, em Cruzeiro do Sul. Realizada pela Prefeitura Municipal, em parceria com o Governo do Acre e Sebrae, a tradicional festa celebra a cultura local e os produtos derivados da macaxeira, reunindo expositores, artesãos, espaço gastronômico e atrações musicais locais e nacionais.

Com o intuito de facilitar a comercialização dos produtos e promover o desenvolvimento econômico da região, o Sebrae atua na disponibilização de suporte estrutural qualificado, atendendo às necessidades dos produtores e empreendedores locais.

Além do suporte estrutural, o Sebrae estará presente no evento com um espaço institucional, realizando atendimentos especializados, buscando fornecer orientações aos pequenos negócios da região do Juruá.

De acordo com a gestora de agronegócio do Sebrae, Laiz Mappes, a participação da instituição no Festival da Farinha é de extrema importância para o fortalecimento das agroindústrias e para potencializar a marca Cruzeiro do Sul.

“Cruzeiro do Sul tem força em seu nome, tem a melhor farinha, e o Sebrae participa dessa 7ª edição junto aos pequenos produtores da agricultura familiar, buscando fomentar os pequenos negócios, principalmente na área de mercado, apoiando essa cadeia produtiva que impacta positivamente toda a região do Juruá”, destacou a gestora.