Com terceira e quarta temporadas já confirmadas, é pouco provável que o conflito entre os Targaryen se resolva neste episódio, mas podemos ver a guerra avançando conforme mais dragões (e seus montadores) se envolvem na trama.

Que horas o último episódio da 2ª temporada vai ao ar?

Assim como os episódios anteriores de “A Casa do Dragão”, o oitavo episódio vai ao ar na plataforma de streaming Max e no canal da HBO às 22h (horário de Brasília) deste domingo (4).

O que está acontecendo do lado Preto?

O grupo comandado por Rhaenyra Targaryen conseguiu recrutar três novos dragões para seu lado da guerra. Seasmoke escolheu como seu novo cavaleiro Addam de Casco, enquanto os bastardos Hugh Hammer e Ulf, o Branco, conseguiram conquistar a confiança de Vermithor e Silverwing.

Isso quer dizer que a filha mais velha de Viserys conta com oito dragões em seu exército — mesmo que alguns deles sejam ainda bem jovens para encarar uma batalha. Veja quais dragões estão de cada lado da batalha aqui.

Enquanto isso, Daemon conseguiu recrutar um exército de soldados durante seu tempo em Harrenhal. No entanto, sua sanidade está um pouco afetada pelo lugar, que é considerado assombrado e tem feito com que o personagem tenha visões e se sinta perturbado.

Daemon e Rhaenyra não estão em bons termos, nem se falam há um tempo, mas os fãs aguardam ansiosos para saber como será esse reencontro.

O que está acontecendo do lado Verde?

O lado Verde está atualmente sob o comando de Aemond Targaryen, o segundo filho homem de Viserys, enquanto Aegon Targaryen se recupera dos ferimentos causados pelo dragão do próprio irmão.

Alicent Hightower está longe do castelo. Ela passou um tempo em meio à natureza após ter tentado cometer suicídio no último episódio, insatisfeita com as ações cruéis do próprio filho, que a baniu do Conselho Real.

Kings Landing está em crise e os plebeus estão insatisfeitos com a família real.

Além disso, os Verdes tem apenas três dragões a seu lado — mesmo que um deles seja Vaghar, a maior e mais antiga dragoa de Westeros. Também é possível que vejamos pela primeira vez no oitavo episódio o dragão de Helaena Targaryen, Dreamfyre.