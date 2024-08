Acre tem a 8ª maior variação do país e cresce 50 mil habitantes em dois anos, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (29), os novos dados em relação à população brasileira. De acordo com o IBGE, a estimativa da população em julho de 2024 no Acre é 880.631 pessoas. Isso representa um aumento de 50.613 habitantes em relação ao Censo 2022, que apontou que 830.018 pessoas habitavam o estado.

O aumento no número de habitantes coloca o Acre com a oitava maior taxa de variação populacional entre os estados do Brasil, com 6,10%. A média nacional foi de 4,68%.

O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

De acordo com o IBGE, o país tem 212.583.750 habitantes na estimativa. Segundo os números, o Acre está entre os cinco estados com menos de 1% da população do país, com 0,4%, junto com Rondônia (0,8%), Tocantins (0,7%), Amapá (0,4%) e Roraima (0,3%).

Entre as Unidades da Federação (UF), São Paulo concentra 21,6% da população, com 46,0 milhões. Minas Gerais, com 10% (21,3 milhões) e Rio de Janeiro, com 8,1% (17,2 milhões) fecham a lista do três estados com mais habitantes.