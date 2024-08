Acre tem redução de quase 30% em número de mortes violentas em 2024, diz Governo

O Acre registrou uma queda de 27,8% nas mortes violentas intencionais nos primeiros oito meses de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. Cidades como Jordão, Porto Walter e Santa Rosa do Purus, entre outras, não registraram nenhum caso de morte violenta nesse período.

Dados são da Diretoria de Inteligência e Análises Criminal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp).

“A redução está relacionada às ações específicas de repressão ao crime, como a implementação de novas tecnologias e aumento da presença policial. Esses dados são um indicativo positivo de que as medidas tomadas para reduzir a criminalidade estão surtindo efeito”, afirma o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia.

Os dados da Sejusp mostram um avanço na segurança pública do Acre, com uma redução significativa nas mortes violentas intencionais nos primeiros oito meses de 2024.

Quatorze municípios acreanos contribuíram para essa redução, com nove deles registrando zero mortes.