Agenda de ministro da Agricultura e Pecuária no Acre é cancelada por falta de avião da FAB

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, não desembarcará mais no Acre para participar da abertura da Expoacre 2024, a maior feira de agronegócio do estado. A decisão foi confirmada pelo presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, que, junto com o senador Sérgio Petecão (PSD), havia organizado a agenda do ministro em Rio Branco.

O cancelamento da visita de Fávaro ocorreu devido à falta de disponibilidade de avião da Força Aérea Brasileira (FAB), o que impossibilitou o deslocamento do ministro para o evento. A Expoacre 2024, programada para iniciar neste sábado, 31 de agosto, não contará com a presença esperada do representante do Ministério da Agricultura e Pecuária.

Apesar da mudança significativa na programação do evento devido à ausência, haverá também a participação de diversas autoridades e representantes do setor agropecuário. A Expoacre é um importante ponto de encontro para negócios e discussões sobre o agronegócio no Acre.

Apesar do cancelamento, a programação da Expoacre 2024 seguirá conforme o planejado, e a feira continuará a oferecer uma plataforma para produtores, pecuaristas e empresas do setor agropecuário.