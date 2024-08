Após nota de sindicato da EMURB, Jarude reafirma: “Vamos acabar com a farra de político ladrão”

Após a nota emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB), o candidato a prefeito de Rio Branco Emerson Jarude (NOVO) reafirmou, nesta segunda-feira (19), que pretende acabar com a autarquia municipal que em suas palavras, “só serve para cabide de empregos”.

Relembrando escândalos protagonizados pela EMURB, como a Operação Midas em 2017, que revelou o desvio de R$ 7 milhões de verbas públicas, Jarude pontuou que a pasta, que tem como principal atribuição tapar os buracos, não cumpriu seu papel nos 40 anos de existência.

“Só existem dois caminhos, continuar com a EMURB na mão de político ladrão, ou então acabar com ela e resolver os problemas de Rio Branco de uma vez por todas”, afirmou.

O planejamento de Jarude prevê a concessão dos trabalhos que hoje são feitos pela EMURB para empresas por meio de contratos que preveem a qualidade do serviço e a manutenção dele por cinco anos. “Serviço feito será fiscalizado e se aprovado, a empresa recebe, se não, refaz para poder ter o pagamento. Se no prazo de cinco anos apresentar problema, a empresa terá que fazer a manutenção porque isso estará no contrato”, exemplificou.

Jarude deixou claro que ao acabar com a EMURB, seu plano de governo prevê a criação de uma Agência Reguladora, que vai fiscalizar as empresas que prestarão os serviços de infraestrutura o município. “E eu quero deixar um recado para você que é trabalhador da EMURB, eu vou fazer questão que as empresas contratem os trabalhadores que conhecem Rio Branco de ponta à ponta. E você que é concursado, pode ficar tranquilo, nós vamos criar uma agência reguladora para fiscalizar o trabalho das empresas que serão contratadas”, explicou.