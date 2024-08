Assaltantes invadem apartamento, rendem casal e deixam homem esfaqueado em Rio Branco

Um homem de 38 anos, foi ferido a golpes de faca na madrugada desta quinta-feira (15), após ter o apartamento invadido, na Rua América, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, ele estava em seu apartamento com a esposa quando dois homens não identificados invadiram o local e, em posse de facas, renderam o casal, afirmando que queriam dinheiro.

Quando as vítimas disseram que não tinham dinheiro, os criminosos se irritaram e o atacaram, desferindo cinco golpes de faca que o atingiram no braço direito e nas costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o homem ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido, colheu as características dos criminosos e, em seguida, realizou patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

O caso, inicialmente, segue sob investigação dos agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).