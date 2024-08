Ator revela problemas financeiros após acusação de canibalismo e abuso

Armie Hammer, que viveu personagens de destaque em A Rede Social e Me Chame Pelo Seu Nome, revelou que está passando por problemas financeiros após ser acusado de canibalismo e abuso sexual, em 2021. “Não consigo arcar”, disse.

“Eu voltei a Los Angeles há algumas semanas. Essa é minha caminhonete, eu comprei em 2017 como um presente de Natal para mim mesmo. Eu amei essa caminhonete intensamente”, contou num vídeo publicado no Instagram.

Hammer desabafou: “Eu a levei para acampar, para atravessar o país várias vezes, e a levei para uma última viagem para a loja de carros. Isso porque estou vendendo minha caminhonete”.

O ator famoso ainda relatou que gastou bastante dinheiro com o veículo, sem poder. “Desde que voltei a Los Angeles, eu gastei cerca de 400 ou 500 dólares em gasolina, e não consigo arcar com isso”, ressaltou.

Pai de Harper, de 9 anos; e Ford, de 7, frutos da relação com Elizabeth Chambers, Armie Hammer declarou que trocou a caminhonete por um veículo mais acessível, embora as crianças não tenham gostado:

“Um brinde a novos começos. É meu aniversário amanhã, então vou começar meu aniversário em um novo carro, um novo apartamento, uma nova vida em Los Angeles. Meus filhos não estão felizes com isso. Eles estão tipo, ‘Pai, e nossas memórias na caminhonete?’ Então eu ainda não contei a eles. Mas vou contar. Fico me dizendo que estacionar será mais fácil e a gasolina será mais barata”, comemorou.

Para quem não lembra, Hammer foi denunciado por três mulheres de abuso sexual. O caso foi registrado na delegacia de Los Angeles, nos Estados Unidos, mas arquivado por falta de provas.

Além disso, Armie confirmou ter usado uma navalha para deixar uma cicatriz na virilha de uma ex-namorada. Na época, ele afirmou que “nem sequer saiu sangue”. Desde então, o astro foi excluído das produções de Hollywood e nunca mais foi convidado para nenhum papel.

“Tinha vontade de rebater, sair e gritar: ‘Isso é loucura! O que é isso que todos estão dizendo?!’ Agora posso olhar para tudo isso com um certo distanciamento e pensar: ‘É hilário! Me chamaram de canibal e todo mundo acreditou! É aquele cara que comeu pessoas’. Foi bizarro”, se defendeu em participação no podcast Painful Lesson, em 2023.