Boi é baleado e morto por PM em rua após tentativa falha de conter o animal

Um boi foi morto a tiros nas ruas do bairro RP8, em Mauá, cidade da região metropolitana de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (21). Segundo imagens que circulam nas redes sociais, os disparos foram feitos pela Polícia Militar, acionada para conter o animal.

De acordo com a Prefeitura de Mauá, a Gerência de Bem-Estar Animal, ligada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi acionada e enviada até a avenida Sebastião Antonio da Silva, no Jardim Zaíra, constatando a morte do animal por disparos de arma de fogo.