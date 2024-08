Brasil vence França e garante classificação para semifinal do futebol feminino em Paris

O Brasil está nas semifinais do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. Em jogo difícil jogando contra as donas da casa, a Seleção Brasileira venceu por 1 a 0, com gol de Gabi Portilho, aos 36 da segunda etapa, em jogo disputado no Stade de la Beaujoire, em Nantes.

Com a classificação, o Brasil encara a Espanha na próxima fase do torneio. O duelo está marcado para a próxima terça-feira (6), às 16h (de Brasília). Do outro lado da chave, o Estados Unidos enfrenta a Alemanha.

Como o esperado, a partida foi difícil, com a França, favorita, criando as melhores oportunidades de gol. Mesmo assim, o Brasil conseguiu se portar bem, não foi afetado pelo mando de campo das francesas e garantiu a classificação entre as quatro melhores seleções da Olimpíada.

O jogo

Logo aos 16 minutos, a França teve pênalti a seu favor, mas Lorena pulou no canto certo e impediu Sakina Karchaoui de abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, mas na reta final, as francesas acertaram o travessão em cabeceada de Mbock.

Na segunda etapa, o Brasil passou a sair mais para o jogo e logo no primeiro minuto teve chance. Adriana fez boa jogada e Picaud defendeu. Na sobra, Yasmim cruzou e Jheniffer cabeceou para fora.

A França também teve boa chance, com Katoto. A atacante recebeu cruzamento de Cascarino, se desmarcou e cabeceou, mas a bola foi por cima do gol de Lorena. O Brasil respondeu em contra-ataque. Kerolin ganhou bola no meio-campo e achou Gabi Portilho no ataque, a atacante bateu cruzado e a bola foi para fora.

Em momento de pressão da França, Lorena voltou a aparecer. A goleira fez grande defesa em chute cruzado de Cascarino.

O gol do Brasil veio em uma bobeira da defesa da França. Gabi Portilho aproveitou o vacilo, partiu livre para área e bateu sem chances para a defesa da goleira.

O jogo se estendeu até os 63 minutos da segunda etapa, após a árbitra dar 18 minutos de acréscimos. Com tempo, a França pressionou, mas não conseguiu empatar o jogo.