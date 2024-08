Candidatos são retirados de exame do Revalida na UFAC por ‘colar’ durante prova neste domingo

A Universidade Federal do Acre (Ufac) foi palco de incidentes durante a aplicação da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2024/2 neste domingo (25).

De acordo com informações de uma candidata, ocorreram várias eliminações por “cola” durante o exame, tanto no período da manhã quanto da tarde, isto porque a prova de habilidades clínicas ocorreu em dois períodos.

A candidata relatou que, na sala 4 do local de prova, em que estava realizando o exame, duas pessoas foram retiradas pela tarde por uso de celular e tentativas de colar.

Ao questionar uma examinadora sobre os incidentes, foi confirmada a ocorrência de eliminações por infrações similares ao longo do dia. Segundo ela, a situação foi motivo de preocupação, pois os candidatos que burlam as regras comprometem a integridade do exame e prejudicam os demais participantes.

O Revalida, que é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), tem como objetivo avaliar as competências e conhecimentos dos médicos formados no exterior para garantir que estejam aptos a exercer a profissão no Brasil. A realização do exame é fundamental para assegurar que os princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) sejam atendidos.

Não foi possível o contato com a banca examinadora local para obter mais detalhes sobre os incidentes e sobre as medidas tomadas, porém, é crucial que o Inep e os organizadores do exame reforcem as medidas de segurança e fiscalização para garantir a lisura do processo, a fim de assegurar um ambiente de prova justo para todos os participantes.

Mais informações serão repassadas à medida em que estiverem disponíveis.