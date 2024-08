CNU: candidatos dizem ter recebido caderno de provas antecipadamente

Dessa forma, Roseane alega ter tido acesso antecipadamente ao caderno de provas, e até mesmo ter chegado a folhear e ler por completo a primeira questão da prova, além disso, ele afirma que chegou a escrever seu nome no caderno.

Ainda segundo a denúncia, após ter percebido que o documento recebido não se tratava do caderno de provas do turno matutino, a candidata alertou os fiscais de prova, que recolheram as provas e em seguida voltaram à sala com os cadernos de prova corretos.

Por conta do ocorrido, os candidatos teriam solicitado aos fiscais o tempo adicional de 11 minutos para realização das provas da manhã, o que foi concedido.

Teria sido solicitado, também, que o ocorrido constasse em Ata, porém, os fiscais teriam afirmado que não haveria documento desta natureza e orientaram Roseane a noticiar o fato pela internet, pelos canais de denúncia da Cesgranrio e pelo fala.br, o que a candidata alega ter feito ao fim das provas da manhã. Inclusive, ao relatar o ocorrido pelo canal de denúncia, Roseane citou que o tema da primeira questão seria sobre “Motivação” e “Maslow”.

No período da tarde, ao retornarem para realizar as provas de conhecimentos específicos, os fiscais de prova teriam mostrado aos candidatos o mesmo envelope que havia sido violado indevidamente pela manhã. Além disso, a denunciante afirma que recebeu o mesmo caderno de provas que já havia sido assinado com seu nome antecipadamente, no turno da manhã.

Dessa forma, o pedido de providências solicita que seja feita apuração e elucidação dos acontecimentos citados anteriormente.

A equipe de jornalismo do Direção Concursos entrou em contato com o MGI e com a Cesgranrio para obter mais informações sobre a situação apresentada.

Confira, abaixo, relato feito pela candidata em postagem de rede social:

O MGI se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Veja:

O Ministério da Gestão informa que teve ciência de episódio ocorrido em um dos locais de aplicação da prova e tomou medidas de segurança no próprio dia de realização do Concurso Público Nacional Unificado.Neste local, os fiscais entregaram, por engano, o caderno das provas da tarde no período da manhã. O envelope com os cadernos de provas da tarde foi lacrado novamente e ficou sob guarda da fiscalização e do certificador externo do Ministério da Gestão. Permaneceram sob sigilo até a sua aplicação no turno da tarde.Essa situação foi identificada e corrigida imediatamente, com a troca das provas, antes do inícios das provas no período matutino, portanto, não afetou a aplicação nem o sigilo das informações. Ministério da Gestão e Inovação sobre o acontecido em Recife/PE.

Panorama do CNU

Com edital publicado em janeiro de 2024, o Concurso Nacional Unificado (CNU), ofertou 6.640 vagas de níveis médio e superior para 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

As oportunidades estão distribuídas em oito blocos temáticos, a serem segmentadas da seguinte maneira:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados no certame receberão salários iniciais que variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

As provas objetivas e discursivas foram aplicadas simultaneamente, para todos os cargos, no domingo (18/8), em dois turnos, sendo:

Turno matutino (2h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

(2h30 de prova) Turno Vespertino (3h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões); Nível médio: provas objetivas (40 questões).

(3h30 de prova)

O gabarito preliminar das provas objetivas foi divulgado na última terça-feira (20/8), pela Fundação Cesgranrio.