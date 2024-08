Colisão entre motociclistas em ramal deixa dois gravemente feridos em Rio Branco

Os motociclistas e mecânicos Alisson dos Santos Lopes, 32 anos, e Jhon Max de Souza Amorim, 33, ficaram feridos após uma colisão entre motocicletas na noite desta terça-feira (13), no Ramal Bom Jesus, no bairro Bom Jesus, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Alisson trafegava em uma motocicleta modelo Biz pelo ramal Bom Jesus, quando foi surpreendido por Jhon Max, que pilotava uma moto modelo Factor de cor vermelha e placa NXS-0G99. Jhon Max teria saído da rua Egemiro Cavalcante sem dar preferência para quem trafegava pelo ramal Bom Jesus, causando a colisão entre as duas motos.

Com o impacto, os dois foram arremessados violentamente contra o asfalto, deixando Alisson com um corte profundo na testa, possível fratura no maxilar e perda momentânea de consciência, além de convulsão. Jhon Max sofreu uma fratura no fêmur e sangramento ativo no ouvido.

Após a colisão, populares que estavam no local do acidente disseram que os mecânicos Alisson e Jhon Max são amigos e que o acidente pode ser resolvido entre eles. As duas motos foram removidas por esses populares e deixadas dentro de uma oficina mecânica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e foi necessário pedir apoio de uma ambulância de suporte básico para ajudar a transportar uma das vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para a realização da perícia, mas esta não será feita pois as motos foram removidas por terceiros.

Veja fotos: