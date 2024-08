Concurso BASA: inscrições encerram nesta segunda-feira; 450 vagas

O período de inscrições para o concurso BASA (Banco da Amazônia) será encerrado nesta segunda-feira (26/8)! O certame oferta 50 vagas imediatas, além de 400 vagas em cadastro reserva para os cargos de Técnico Bancário e Técnico Científico. O salário inicial é de até R$ 3.942,81.

Os interessados poderão realizar as inscrições no site da Cesgranrio, banca organizadora do certame, até às 23h59min deste 26 de agosto. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 70,00, para ambos os cargos.

As provas objetivas serão aplicadas na data provável de 20 de outubro de 2024, nas cidades seguintes:

Belém/PA;

Boa Vista/RR;

Cuiabá/MT;

Macapá/AP;

Manaus/AM;

Marabá/PA;

Palmas/TO;

Porto Velho/RO;

Rio Branco/AC;

Santarém/PA; e

São Luís/MA.

Panorama do concurso BASA

O concurso BASA oferta 50 vagas imediatas, além de 400 vagas em cadastro reserva para os cargos deTécnico Bancário e Técnico Científico, distribuídas da seguinte forma:

Técnico Bancário: 30 + 300 CR; e

Técnico Científico: 20 + 100 CR.

Aprovados farão jus à salários iniciais que variam de R$ 3.317,51 para Técnico Bancário e R$ 3.942,81 para Técnico Científico, a carga horária trabalhada é de 30 horas semanais.

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação Biopsicossocial dos(as) candidato(as) que se declararam com deficiência e procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e

Procedimentos Admissionais e Perícia Médica, de caráter eliminatório.

A prova objetiva será composta de 90 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Técnico Bancário

Língua Portuguesa: 5 questões;

Língua Inglesa: 5 questões;

Inovação e Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões;

Conhecimento Socioambiental, Compliance e Ética: 5 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

Qualidade do Atendimento e Diversidade: 5 questões;

Matemática Financeira: 5 questões;

Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões;

Conhecimentos Bancários: 15 questões; e

Vendas e Negociação: 15 questões.

Técnico Científico

Língua Portuguesa: 5 questões;

Língua Inglesa: 5 questões;

Inovação e Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões;

Conhecimento Socioambiental, Compliance e Ética: 5 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

Qualidade do Atendimento e Diversidade: 5 questões;

Lógica de Programação, Estrutura de Dados, Engenharia de Software, Engenharia de Requisitos, Qualidade de Software: 5 questões;

Análise e Projeto Orientados a Objetos, Programação Orientada a Objetos, Interface de interação com usuário: 6 questões;

Banco de Dados: 7 questões;

Linguagens e Tecnologias de Programação: 5 questões;

Arquitetura: 5 questões;

Redes de computadores: 7 questões; e

Gerenciamento de Serviços de TI e Gerência de Projetos: 5 questões.

As provas objetivas serão aplicadas na data provável de 20 de outubro de 2024.

