Coordenador da CORE, policial civil Lawrence é o entrevistado da semana do Fala Operacional

No episódio de quinta-feira(15) do podcast “Fala Operacional”, Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos receberam no estúdio da Sans Filmes Lawrence Davi Reinaldo de Moura, um policial com uma carreira extensa e diversificada na Polícia Civil do Acre.

Natural de Mossoró-RN, Lawrence ingressou na Polícia Civil em 2003 como investigador da primeira regional e compartilhou as dificuldades enfrentadas no início de sua trajetória. Ele destacou que, há 20 anos, os desafios para os policiais eram significativamente maiores.

A infraestrutura policial era mais precária, com equipamentos muitas vezes obsoletos ou insuficientes para a demanda. Além disso, a falta de recursos e de apoio tecnológico dificultava o trabalho investigativo e de campo. A carreira policial naquela época exigia grande resiliência e dedicação, pois as condições de trabalho eram bastante adversas.

Apesar desses desafios, Lawrence demonstrou perseverança e compromisso com sua função. Sua dedicação o levou a atuar na Corregedoria da Polícia Civil por um ano, antes de ser mobilizado pela Força Nacional de Segurança Pública em Maceió. Durante os dois anos em que atuou na Força Nacional, Lawrence desempenhou um papel crucial na segurança pública da capital alagoana. Após esse período, ele retornou ao Acre, sendo lotado no Departamento de Polícia da Capital e Interior por mais três anos, seguido de uma passagem pela Sejusp por outros três.