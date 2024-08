Creche que deixou bebê trancada já se envolveu em polêmicas; veja

Repercutiu, nas emissoras australianas, o caso da bebê de 1 ano que ficou trancada na creche por mais de 30 minutos porque os funcionários fecharam o local antes do previsto e foram embora. De acordo com o canal de televisão 7News, esta não é a primeira vez que a escola se envolve em polêmicas.

A creche ganhou as manchetes locais, em abril deste ano, quando um aluno se feriu com uma agulha. A escola também foi multada em US$ 14 mil (cerca de R$ 76 mil, em cotação atual) quando, em 2021, uma criança de 3 anos conseguiu escapar de lá sem ser notada.

O caso mais recente aconteceu nesta semana, quando uma mãe chegou antes do horário de encerramento da creche e encontrou as luzes apagadas e as portas fechadas. A mulher, então, ligou para os números de emergência do local, mas não teve retorno.

Após 40 minutos de espera, os funcionários retornaram à creche, destrancaram as portas e encontraram a bebê dormindo em um dos berços. As autoridades locais estão investigando o que aconteceu, enquanto duas pessoas da equipe foram afastadas. O caso ocorreu em Perth, na Austrália.

“Na semana passada, uma criança dormindo foi deixada dentro da creche por um curto período depois que nosso Centro Mirrabooka fechou. Felizmente, a criança foi rapidamente localizada dormindo em seu berço e não foi machucada”, disse a escola Busy Bees, em nota enviada à imprensa.