Criminosos invadem bairro pela 2ª vez e provocam terror em moradores com tiroteio

Os moradores do bairro Segundo Distrito de Sena Madureira estão vivendo momentos de tensão ao longo desta semana. Pelo menos dois ataques de criminosos já foram registrados e há relatos de vários disparos de arma de fogo efetuados no local.

O episódio mais recente ocorreu na noite desta quarta-feira (14). “A PM foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, no bairro Niterói, Segundo Distrito. De acordo com informações, os suspeitos, não se sabe a quantidade exata, adentram no referido bairro e efetuaram disparos. A Polícia Militar realizou diversas diligências e levantamento de informações, porém, até o momento os suspeitos não foram capturados. Os trabalhos da PM continuam sendo realizados com a meta de prender os responsáveis. Pelo levantamento de informações, não há registro de feridos”, destacou o tenente Jairo Pontes, do 8º BPM.

Conforme o apurado, a motivação dos ataques tem relação com a guerra entre facções criminosas. Nesta semana, uma arma de fogo, do tipo escopeta, foi apreendida na região do Segundo Distrito.

Além disso, a PM conseguiu capturar também um foragido de Rio Branco, considerado perigoso, que teria se juntado a outros comparsas e participado de um dos ataques ao Segundo Distrito.

O referido bairro é distribuído entre as comunidades Niterói, São Francisco e quintal florestal. Em decorrência dos episódios recentes, a grande maioria dos moradores está fechando as casas cedo noite com medo de bala perdida.