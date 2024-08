Crise climática: Rio Acre chega ao segundo menor nível da história

O Rio Acre registrou nesta sexta-feira (30), 1,30 metros na capital, chegando ao segundo menor nível da história. O manancial havia atingido isso em apenas outras duas vezes em mais de 50 anos.

A primeira vez que o nível do Rio Acre baixou para 1,30 metro foi no dia 17 de setembro de 2016. O rio está a cinco centímetros de se igualar a menor cota da história, 1,25 metros, registrada em 02 de outubro de 2022.

Nesta semana, a Defesa Civil do Acre informou que o estado já enfrenta a pior seca da história.

Segundo a pasta, os órgãos de monitoramento de previsão do tempo apontam que a seca pode se estender até o mês de outubro.

Na edição do Diário Oficial do Acre de 11 de junho, o governador Gladson Cameli decretou situação de emergência ambiental em decorrência da redução dos índices de chuvas e dos cursos hídricos, prejuízos sociais e econômicos, e riscos de incêndios florestais em todos os municípios do estado.

O decreto informa que o governo levou em consideração uma nota técnica apresentada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.