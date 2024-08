Eduardo Velloso lança convite para o cantor Leonardo: “Quando você vem fazer um show pra gente?”

O Deputado Federal Eduardo Velloso surpreendeu a comunidade do Bujari, no interior do Acre, ao gravar um vídeo informal fazendo um convite especial para o renomado cantor Leonardo.

Em frente a uma distribuidora local, Velloso lançou o desafio: “Quando você vem para cá, Leonardo? Já deixo nosso convite: venha para o Acre!”.

O convite, carregado de simpatia e entusiasmo, visa trazer um dos maiores nomes da música sertaneja para se apresentar na cidade acreana.

Leonardo, conhecido por seu impacto na música sertaneja desde a década de 1980 e por sucessos como “Pense em Mim” e “Não Aprendi Dizer Adeus”, é um artista querido em todo o Brasil.

Eduardo Velloso, que é deputado federal pelo Acre, utilizou seu perfil para reforçar o convite e engajar seus seguidores na missão de trazer Leonardo para o Acre. A expectativa é alta para que o cantor possa visitar o Acre e proporcionar uma experiência memorável para seus fãs na região.

Assista o vídeo: