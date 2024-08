Educação do Acre entra em greve nesta semana reivindicando recomposição de 10%

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) anunciou que entrará em greve por tempo indeterminado na próxima quarta-feira (7). A paralisação dos trabalhos terá início às 08h em frente ao Palácio Rio Branco.

A greve abrange todos os servidores públicos da rede estadual de ensino do Acre. A principal reivindicação da categoria é a recomposição da tabela salarial para a referência de 10%.

Ao ContilNet, a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento declarou que a categoria discute com o Governo o retorno do percentual desde 2021, quando os 10% foram reduzidos para 7%. “Tem dinheiro para voltar. Fizemos um estudo econômico. Tem dinheiro que dá para devolver de uma única vez”, disse.

O Governo então propôs que o retorno seja feito em três vezes, o que foi negado pelo Sindicato. A categoria aceita que seja parcelado, mas de duas vezes.

A presidente destacou que o valor do Fundo de Participação dos Estados (FPE) tem crescido nos últimos meses, o que diminui o impacto na Lei de Responsabilidade Fiscal e viabiliza o reajuste.

A presidente declarou que a categoria precisou deflagrar greve após não ter recebido uma reposta da Secretaria de Estado de Educação. Rosana anunciou ainda que a categoria deliberou não iniciar o segundo semestre de 2024, até uma reposta do governo.

O que diz a Educação?

A assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Educação informou ao ContilNet que um posicionamento oficial da pasta e do secretário Aberson Carvalho deverá ser publicado ainda nesta segunda-feira (5).