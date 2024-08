Entenda a treta entre irmão de Marília Mendonça e Maiara & Maraísa

Quem diria que um tributo a Marília Mendonça promovido pelo Spotify terminaria em uma treta gigante entre João Gustavo, irmão da Rainha da Sofrência, e a dupla Maiara & Maraísa, que tinham um projeto com a cantora. Além de indiretas, a briga teve unfollows e ameaças.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, João Gustavo disse que a dupla não queria participar do tributo. “O empresário [de Marília] as barrou – elas e Hugo & Guilherme. Mas, vamos lá, mais uma vez, sair como errados na história”, declarou o irmão da cantora. Além das duas duplas, Henrique & Juliano não estarão no evento.

As irmãs informaram, em nota enviada ao Gshow, que não estavam preparadas para o This Is Marília Mendonça, que será gravado no Allianz Parque, em São Paulo, por ainda terem “uma ferida aberta” e que isso era algo “acima do suportável”. As cantoras apresentariam a turnê As Patroas no estádio do Palmeiras.

“Tem muita gente questionando nossa ausência no This is Marília Mendonça. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas”, disseram.

Já com a treta em curso, Maiara falou sobre a homenagem durante um show e comentou sobre Marília Mendonça. “Eu sei que eu não preciso sair desse palco para fazer homenagem nenhuma, e, na verdade, foi ela quem me escolheu e me colocou nessa situação de todo show ter que cantar para ela”, disse.

Entretanto, a menção à Rainha da Sofrência não foi bem recebida por João Gustavo, que voltou a desabafar. “Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou para encher o bolso de pessoas. Esperem que vocês vão saber porque essa é a minha guerra”, declarou, pelo Twittter.

Por fim, ele deixou uma ameaça nas redes sociais. “Quando decidir abrir a merd* da minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás. Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar”, disparou.