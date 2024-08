EXCLUSIVO: publicitária Mariana Tavares abre álbum de viagem com fotos e vídeos pelo Peru

Mariana Tavares, publicitária do Acre, aproveitou uma viagem ao Peru com o esposo Ricardo Lima e os filhos Lorenzo, Henrico e Isabela Lima. Em entrevista à coluna Douglas Richer, ela compartilhou detalhes da viagem e abriu seu álbum com vídeos e fotos exclusivos.

Durante a viagem, a família conheceu Cusco e o Vale Sagrado. “Foi uma experiência incrível para vivermos momentos em família e conhecermos a cultura peruana,” disse Mariana. Ela também mostrou imagens e vídeos que capturam a beleza dos locais visitados e a diversão da família.