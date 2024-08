Expoacre 2024: rodeios e shows gratuitos irão movimentar Rio Branco, diz Governo

A Expoacre 2024, a maior feira de negócios do estado do Acre, que acontecerá de 31 de agosto a 8 de setembro, traz novidades que prometem aquecer a economia local, atrair um público recorde e agitar a capital, Rio Branco. O tradicional rodeio, que acontecerá entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, sempre a partir das 19h, contará com shows gratuitos, patrocinados pelo governo federal, por meio do Ministério do Turismo (MTur) e pelo Serviço Social do Comércio (Sesc/AC).

Entre as atrações confirmadas, a cantora Marília Tavares se apresentará no dia 2 de setembro, enquanto a banda Limão com Mel encerrará o rodeio no dia 3 de setembro. Ambos os shows, que serão realizados na Arena de Rodeio, no Parque de Exposições Wildy Viana, prometem lotar o espaço, garantindo o sucesso do evento.

Também são parceiros no rodeio a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio) e as empresas Sem Fronteiras, Honda e Recol.

O secretário de Agricultura do Estado, José Luís Tchê, destacou as mudanças positivas para a Expoacre 2024, enfatizando a determinação do governador Gladson Cameli em tornar a feira um sucesso.

“Por determinação do governador, buscamos uma saída para que a feira tenha recordes de público em todas as noites. O rodeio é uma das atrações que mais mobiliza o público na feira. Com os shows, a mobilização está mais que garantida. Os shows serão 100% gratuitos, pagos pelo governo federal, por meio do Ministério do Turismo, com a ajuda do senador Alan Rick”, afirmou o secretário.

Entre as atividades programadas para a Expoacre 2024, destacam-se as competições de rodeio, esportes equestres e motocross. O rodeio será realizado na Arena de Rodeio entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, sempre a partir das 19h. Outras atividades incluem provas de tambor, team roping, motocross e vaquejada, que acontecerão em diferentes dias e horários, garantindo entretenimento para todos os gostos.

Além das atrações musicais e do rodeio, a Expoacre 2024 oferecerá uma programação diversificada, com feiras, exposições, cursos e capacitações. O evento reunirá expositores, desde ambulantes até grandes empresários, que terão a oportunidade de expor seus produtos e fechar negócios importantes. A feira de negócios é um ponto de encontro para produtores rurais, empresários, empreendedores e visitantes de diversas regiões do Brasil, trazendo resultados econômicos significativos para o estado.

Os workshops também serão uma parte importante da programação, abordando temas como sociobiodiversidade, cafeicultura, produção de mel, pecuária e olericultura, oferecendo capacitação e conhecimentos aos participantes.

A expectativa para este ano é que o volume de negócios supere o de 2023, quando a Expoacre gerou R$ 325 milhões, representando um aumento de 55% em relação ao ano anterior.

A Expoacre 2024 promete ser um evento memorável, com atrações para todos os públicos e grandes oportunidades de negócios, consolidando-se como a maior feira de negócios do estado e um importante motor para a economia local.