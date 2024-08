Fuga de detentos em presídio completa 24 horas e apenas um foi recapturado

Passadas 24 horas da fuga de seis detentos da Unidade de Recolhimento Provisório (URP) do Complexo Penitenciário de Rio Branco, apenas um foi recapturado.

O detento Valmir Martins da Silva, 23 anos, foi recapturado ainda na tarde da quinta-feira (8), em uma área de mata na Vila Custódio Freire.

Segundo informações de policiais penais, Valmir fugiu junto com outros detentos na madrugada. Ele não estava na primeira lista dos fugitivos, pois houve um equívoco por parte do Iapen que confundiu o nome de Valmir com outro detento, Valdemir Martins da Silva, que não está foragido.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) informou que os detentos conseguiram fugiram após quebrar uma parede que dá acesso à área do banho de sol. O fugitivo apresentava escoriações pelo corpo e cortes profundos nas mãos.

O órgão divulgou a lista dos cinco detentos que ainda seguem foragidos:

1 – Felipe Albuquerque de Almeida;

2 – Klyciomar Rocha Pereira;

3 – Mardone de Aguiar Silva;

4 – Matheus Oliveira do Nascimento;

5 – Osvaldo Silva Vieira;