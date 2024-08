Giro recaptura o terceiro detento que fugiu do FOC em Rio Branco; veja a lista atualizada de foragidos

Matheus Oliveira do Nascimento foi preso na noite desta segunda-feira, 12, no Conjunto Esperança, em Rio Branco. Ele é o terceiro dos seis detentos que fugiram no dia 8 de agosto, do presídio Francisco de Oliveira Conde.

Segundo informações de policiais militares da Companhia Giro, durante um patrulhamento em um beco situado na Rua Maria das Dores, local conhecido pela polícia por haver tráfico de entorpecentes, Matheus foi avistado e parado pela PM. Ele foi abordado e os militares confirmaram de que se tratava de um dos presos que haviam fugido na última fuga registrada do FOC.

De acordo com o levantamento feito pela polícia, Matheus, conhecido no mundo do crime como o “Peixe”, era considerado um criminoso de alta periculosidade, sendo atribuídos a ele vários crimes, na maioria homicídios, sequestro e torturas. Matheus Oliveira é acusado de ser mandante ou executor de vários homicídios, sendo um deles bastante conhecido, dado o nível de maldade empregado. O crime foi cometido contra Ednei Targa Inga, 49 anos, no dia 1º de outubro de 2022.

De acordo com os autos do processo, Matheus sequestrou, torturou e depois enterrou o corpo da vítima em uma cova rasa, em um terreno baldio, ao lado de alguns apartamentos no bairro da Paz, em Rio Branco. Um crime que teve grande repercussão no estado, pois acredita-se que a motivação foi a disputa de terras no município de Acrelândia.

Dadas as circunstâncias, os policiais do Giro deram voz de prisão a Matheus, vulgo “Peixe”, que foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla) e, depois de lavrado o Boletim de Ocorrência, foi então comunicado à Polícia Penal, para que esta fizesse a condução do indivíduo de volta para o presídio Francisco de Oliveira Conde.

Lista atualizada dos fugitivos: