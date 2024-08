O governo federal vai enviar ofícios a quatro estados que ainda não proibiram o uso do fogo em áreas rurais. A prática da queima controlada é usada em atividades agrícolas e apontada como um dos fatores que contribuem com as queimadas no Pantanal e na Amazônia.

Nesta quarta-feira (21/8), representantes do governo federal se reuniram com governadores do Consórcio da Amazônia Legal para tratar dos incêndios na região.

Segundo o secretário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia são os estados que ainda não decretaram a proibição.

“A maioria dos estados proibiram e os que não proibiram nós estamos demandando que proíbam. Novas ignições são ilegais, algumas criminosas e outras são consideradas irregularidades”, ressaltou o secretário.

Durante a reunião com governadores, ficou decidida a implementação de três “frentes multiagências interfederativas”, com participação do governo federal e órgãos estaduais no combate a incêndios e prevenção de novos focos. As bases vão ser instaladas na região dos 21 municípios que concentram 50% dos focos de incêndio.

“O que a gente precisa fazer é, além de combater os incêndios, simultaneanente, diminuir as novas ignições”, pontuou Lima.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, voltou falar em ação humana na causa das queimadas. “Na Amazônia e no Pantanal não tem incêndio natural. Qualquer incêndio foi por ação humana. E são as investigações que vão dizer se houve uma intencionalidade ou se foi em função de práticas culturais, de uso de fogo, de tentativa de manejo do fogo no período inadequada.”