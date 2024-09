OCA oferece +80 serviços digitais na Expoacre 2024; expectativa é de mais de 200 atendimentos

Para quem precisa renovar documentos, emitir alguma tarifa de serviços essenciais ou certidões pode se dirigir a OCA Móvel instalada na Expoacre 2024. Durante as nove noites, a instituição disponibilizará mais de 80 servições para a população.

“Temos a parceria com a Receita Federal, então o serviço de segunda via e atualização do documento de CPF vai estar disponível aqui. Além de impressão de certidões diversas, consultas de processos, impressão de taxas e de boletos como de energia elétrica, de água”, lista Francisca Brito, diretora da OCA.

Outros serviços executados são o acesso a carteira de trabalho digital, um dos serviços mais procurados, seguro desemprego, acesso à conta GOV e recuperação de senha.

“Nosso mapa de serviços detalhado de todos os serviços estão nas nossas redes sociais e também no nosso portal […] Durante as nove noites, o horário de atendimento é das 17h30 até às 21h30”, explica Francisca.

A expectativa de atendimentos, com base em outras edições da OCA Móvel na Expoacre é de mais de 200 serviços feitos.

Assista ao vivo a transmissão da 1º noite da maior feira do Acre, pelo ContilNet e Sans Filmes: