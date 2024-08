Homem é encontrado em estado de decomposição dentro de apartamento, em Rio Branco

José Nonato Casemiro, de 66 anos, conhecido popularmente como Mineiro, foi encontrado morto e em estado de decomposição dentro do próprio apartamento em que morava, na manhã deste sábado (3), no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de moradores de outros apartamentos, eles passaram próximo à porta do vizinho e sentiram um forte odor vindo do interior do local. Rapidamente uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar foi solicitada e, com a ajuda do proprietário dos imóveis, abriu a porta e permitiu a entrada dos militares.

Mineiro foi encontrado em estado de decomposição em cima da cama. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas a vítima já estava em óbito, possivelmente por causas naturais.

Os PMs isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi recolhido e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

O caso será inicialmente investigado por agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).