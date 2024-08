Imprensa diz que racha no UB deve fazer Bocalom candidato ao Governo e barrar nome de Alan

Uma matéria publicada pelo jornal Poder 360, voltou a revelar o racha dentro do União Brasil no Acre, atualmente comandado pelo senador Alan Rick.

O jornal checou que a briga entre os irmãos Antônio e Fábio Rueda e o senador, deve interferir diretamente nas eleições de 2026 no estado.

Os irmãos tem ao lado o senador Marcio Bittar, também do União Brasil. O presidente nacional do partido, Antônio Rueda, quer tornar o irmão deputado federal, o que quase aconteceu nas eleições passadas. Contudo, só deverá apoiar a candidatura de um nome ao Governo que lhe garanta sustentação, o que não é o caso de Alan Rick, que quer disputar o cargo pelo partido, mas vive uma guerra com Fábio Rueda, que inclusive chegou até a Justiça.

Porém, o racha dentro do União Brasil deve favorecer um nome: o do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que se reeleito nas eleições deste ano, pode ser um nome favorito na disputa pelo Governo em 2026, possivelmente apoiado pelos irmãos Rueda e do senador Marcio Bittar.

“Segundo apurou este jornal digital, se der certo a estratégia de colocar a máquina municipal de Rio Branco a favor da eleição de Fábio como deputado federal e a reeleição de Bittar no Senado em 2026, Bocalom se viabiliza como forte candidato ao governo do Acre em 2026”, disse trecho da matéria do Poder 360.