Indígena alcoolizado solta mão de esposa e se joga na frente de motocicleta em Rio Branco

O motociclista Vicente Vieira da Silva, 40 anos, e o pedestre Fernando Barbosa Siam, 40, ficaram feridos após um acidente na noite desta terça-feira (27), na rua Marechal Deodoro, na cabeceira da Ponte Coronel Sebastião Dantas, na região central de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o entregador Vicente trafegava no sentido bairro-centro pela Ponte Sebastião Dantas (Ponte de Concreto), e, ao sair da ponte, Fernando, que estava alcoolizado e na companhia da esposa dele, acabou se jogando na frente da moto, provocando a colisão.

Com o impacto, tanto Fernando quanto Vicente foram arremessados e bateram violentamente a cabeça contra o asfalto. Vicente estava de capacete, mas o equipamento de segurança não impediu que ele tivesse um corte com sangramento ativo no supercílio direito, além de dores nas costas e sangramento nasal. Já Fernando ficou desacordado e não pôde ser avaliado de forma precisa porque estava bêbado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e duas ambulâncias de suporte básico foram enviadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e encaminharam os pacientes ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Ainda segundo informações da esposa de Fernando, o casal é indígena da tribo Kaxinawá, do município de Santa Rosa do Purus, e estava em Rio Branco para tratamento de saúde. Ela ainda confirmou que Fernando estava alcoolizado e teria soltado a mão dela e pulado na frente da moto, impossibilitando qualquer manobra para desviar do pedestre. A moto envolvida no acidente tinha apenas um mês de uso.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local, isolaram a área para a realização da perícia e, após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada.

