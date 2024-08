Irmão de Marília Mendonça faz ameaça após indireta de Maiara e Maraisa

Ao que tudo indica, a briga entre João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, e a dupla sertaneja Maiara e Maraisa não deve acabar tão cedo. Após as duas negarem participar de uma homenagem para a Rainha da Sofrência, o rapaz se revoltou e ameaçou expor “tudo de horrível que fizeram” com Marília.

As publicações de João acontecem após viralizar um vídeo onde Maiara diz que não precisa deixar o palco para homenagear Marília: “E eu sei que não preciso descer desse palco para fazer homenagem nenhuma, foi ela quem me escolheu e me colocou nessa situação de todo show ter que cantar para ela”.

Por meio de sua conta no X, antigo Twitter, João Gustavo disparou: “Estou cansado! É bom que o assunto não morra já que tem gente que não quer que ele morra. Porque quando eu decidir abrir a m*rda da minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás”.

Fim da amizade: a briga da família de Marília com Maiara e Maraisa

“Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar. Então, não esfriem o assunto”, completou o rapaz, que ainda disse: “Manter um legado intacto = empurrar toda a m*rda para debaixo de um tapete e fingir que tudo foi flores. Tudo bem!”.

O rapaz, que abandonou a carreira de cantor após a morte da cantora, ainda rebateu acusações de que estaria se aproveitando do dinheiro de Léo, filho de Marília com Murilo Huff, e afirmou que sua guerra “é correr atrás de cada gota de suor que a irmã derramou”.

“Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou para encher o bolso de pessoas. Esperem que vocês vão saber, porque essa é a minha guerra”, ameaçou.