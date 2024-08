Kamala Harris faz aparição surpresa no 1° dia da Convenção Democrata

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez uma aparição surpresa na 1ª noite da Convenção Democrata nesta segunda-feira (19).

Durante o evento, em Chicago, a candidata pelo Partido Democrata à presidência elogiou o presidente americano Joe Biden pelos anos de serviço público no país.

“Quero começar celebrando nosso incrível presidente Joe Biden”, disse Harris. Biden irá discursar nesta segunda-feira (19), no final do primeiro dia da convenção.

Ela agradeceu a Biden por sua “liderança histórica” e disse que a América é “eternamente grata a ele.”

Olhando para as eleições de novembro, Kamala disse que pessoas de todas as origens “se unirão e declararão com uma voz, como um povo: estamos avançando.”