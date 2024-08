Ladrões de celulares em Rio Branco são condenados a quase 30 anos de prisão após inquérito

Um inquérito instaurado pela Polícia Civil do Acre resultou na condenação de quatro criminosos por um roubo em uma loja de celulares, ocorrido em setembro do ano passado, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Com as investigações iniciadas, o inquérito foi concluído em menos de 30 dias e os responsáveis identificados.

“A autoridade policial representou pela prisão preventiva dos envolvidos e cumpriu dois mandados de prisão”, disse o delegado responsável, Geremias Ferreira.

A denúncia foi enviada ao Poder Judiciário do Acre e em 31 de julho de 2024, o juiz da Vara de Combate aos Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco condenou os quatro autores do crime, resultando em penas que somam mais de 29 anos de prisão: A.S.L. recebeu pena de 7 anos, 2 meses e 16 dias, D.F.L. foi condenado a 9 anos, 8 meses e 20 dias, I.R.F. a 7 anos, 4 meses e 20 dias e M.S.R. a 5 anos, 4 meses e 13 dias.