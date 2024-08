Lito Sousa acusa TV Globo de manipular entrevista sobre acidente aéreo

O piloto e especialista em aviação e segurança aérea Lito Sousa, criador do canal Aviões e Músicas no YouTube, usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira (15/8) para contar que uma entrevista concedida ao programa Profissão Repórter, da TV Globo, foi editada para dar a entender que ele teria cravado a causa do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9/8).

No X (antigo Twitter), o especialista lamentou a atitude da emissora e da direção do programa, além de deixar claro que não especula sobre causas de acidentes aéreos, já que isso é um trabalho de competência do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

“Fiz um disclaimer de que eu poderia falar de maneira técnica sobre os efeitos de acúmulo de gelo em uma aeronave, mas que seria uma instrução apenas, sem nenhuma relação com o acidente de Vinhedo”, garantiu Lito.