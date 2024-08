Marcus Alexandre inicia campanha na televisão e no rádio nesta sexta-feira; veja vídeo

O candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB, Marcus Alexandre, dará início a sua campanha na televisão e no rádio nesta sexta-feira (30). O lançamento oficial ocorrerá com a exibição de seu programa de campanha em dois horários: às 11h da manhã e às 18h da tarde.

Marcus Alexandre usará esses momentos para compartilhar sua visão para a cidade, destacando suas propostas e a mensagem de esperança e trabalho que pretende levar aos eleitores. O candidato promete abordar temas importantes para a melhoria da qualidade de vida em Rio Branco, com foco na transformação e desenvolvimento da cidade.

“Nessa sexta-feira damos pontapé inicial na nossa campanha na televisão e no rádio, e quero convidar cada um de vocês para participar dessa jornada comigo. Vamos falar do que temos no nosso coração, levar a mensagem da esperança do trabalho”, afirmou Marcus Alexandre.