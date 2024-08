Meu Malvado Favorito 4 faz da saga a franquia de animação mais lucrativa

O sucesso de Meu Malvado Favorito 4 continua fazendo história nos cinemas. Agora, o longa fez da saga a franquia de animação mais lucrativa da história do cinema.

Lançada originalmente em 2010 e com diversos filmes, incluindo alguns derivados e sequências, a franquia agora ultrapassou a marca de US$ 5 bilhões em bilheterias pelo mundo. Já há, inclusive, um terceiro Minions a caminho, sem data de lançamento anunciada.

Na trama do novo filme, Gru (Steve Carell) e Lucy (Kristen Wiig) ganharam um novo membro da família: Gru Jr., cujo propósito é, basicamente, atormentar seu pai. Além de lidar com as obrigações parentais, o protagonista ainda precisa encarar as ameaças de uma nova dupla de vilões formada por Maxime Le Mal (Will Ferrell) e sua namorada mulher-fatal Valentina (Sofia Vergara).

Meu Malvado Favorito 4 apresenta ainda novos personagens da franquia, dublados por Joey King (Trem-Bala), Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) e Chloe Fineman (Saturday Night Live). Pierre Coffin retorna como a voz icônica dos Minions e Steve Coogan como Silas Ramsbottom.

Chris Renaud, que dirigiu os dois primeiros filmes, retorna para a quarta parte, com Patrick Delage como co-diretor e Mike White no roteiro. A produção fica a cargo de Chris Meledandri, fundador da Illumination.