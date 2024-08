Michelle Bolsonaro vem ao Acre na próxima semana para reforçar campanha de Bocalom

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) estará em Rio Branco na próxima segunda-feira, 2 de setembro, para participar de um comício em apoio ao prefeito Tião Bocalom (PL). O evento ocorrerá às 16h em frente ao Palácio Rio Branco.

A confirmação foi feita por João Paulo Bittar, presidente da Executiva Municipal do PL e filho do senador Márcio Bittar (UB). Além do comício, Michelle Bolsonaro participará de agendas internas e de gravações durante sua visita.

O comício visa fortalecer o apoio bolsonarista à candidatura de Tião Bocalom, buscando consolidar a base de apoio à sua campanha. A presença de Michelle deve impulsionar a candidatura de Bocalom, que atualmente está empatado tecnicamente com Marcus Alexandre (MDB) nas pesquisas.

HORÁRIO ELEITORAL

Teve início hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. No Acre, esses meios de comunicação desempenham um papel crucial, especialmente para eleitores que residem em áreas rurais e ribeirinhas. Muitas dessas localidades ainda não têm acesso adequado à internet, tornando o rádio e a TV as principais fontes de informação para a população nessas regiões.

ZÉ LOPES

O empresário Zé Lopes, do Republicanos (REP), que concorreu a uma vaga de deputado estadual em 2022, está agora na disputa por uma cadeira na Câmara Municipal de Rio Branco. Fontes nos bastidores indicam que Zé Lopes é considerado uma prioridade para o senador Alan Rick, do União Brasil (UB), que estaria concentrando seus esforços e apoios para fortalecer a candidatura de Lopes.

RESTAURANTE POPULAR EM TK

Durante a sabatina promovida pelo Extra do Acre e pelo Blog do Accioly nesta quinta-feira (29), a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT), revelou que, se reeleita, pretende construir um restaurante popular no município. O projeto visa oferecer refeições a baixo custo para os cidadãos de baixa renda, um passo significativo considerando a elevada população indígena de Tarauacá, que enfrenta condições de pobreza crítica.

SÓ MAZINHO CONSEGUE

Em Brasiléia, a prefeita Fernanda Hassem (PP) não conseguiu alcançar o mesmo sucesso que o prefeito Mazinho (POD) em Sena Madureira. Mazinho demonstrou habilidade ao substituir seu candidato a prefeito, resultando em uma alta aceitação. A transferência de votos é um feito raro e complexo, e Mazinho se destaca pela sua competência em articulação política, algo que não passou despercebido no cenário político.

CASO DE POLÍCIA

Em Sena Madureira, a política está extremamente acirrada, e os ânimos estão à flor da pele. A coluna obteve um áudio no qual um servidor do DETRAN local, identificado como “Quiriri”, faz ameaças à deputada Meire Serafim (UB). No áudio, Quiriri ameaça puxar a deputada pelos cabelos se a encontrar pedindo votos em uma determinada área e a chama de “bandida”. Em resposta, Meire Serafim registrou um boletim de ocorrência contra o servidor, denunciando as ameaças e injúrias.

PANO PRA MANGA

A decisão da Executiva Regional do MDB de não repassar o fundo eleitoral para as campanhas de vereadores no interior gerou grande repercussão no estado, com intensas discussões nos grupos de WhatsApp. Em Feijó, os vereadores do MDB emitiram uma nota pedindo que até mesmo a população de Rio Branco não vote no candidato Marcus Alexandre (MDB). Além disso, eles estão considerando entrar com uma ação liminar para bloquear o fundo partidário, em protesto contra a decisão.

JOABE LIRA

A reunião realizada na noite desta quinta-feira pelo candidato a vereador Joabe Lira (UB) com policiais penais foi marcante. Joabe, que também é policial penal, conta com o apoio do deputado Arlenilson Cunha (PL) e do presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Acre, Éden Azevedo. O evento também contou com a presença do prefeito Tião Bocalom (PL) e do candidato a vice Alysson Bestene (PP), que reforçaram o apoio à candidatura de Joabe.