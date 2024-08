Michelle Melo participa de Pacto Estadual Contra Feminicídio

A deputada estadual Michelle Melo (PDT) participou, nesta segunda-feira (19), da assinatura do Pacto Estadual de Prevenção ao Feminicídio na Fecomércio, onde também foi formalizado o Termo de Destinação Parlamentar para a Associação de Mulheres Negras do Acre. A parlamentar destacou sua longa atuação em defesa dos direitos das mulheres, ressaltando a importância do evento e o apoio do governador Gladson Cameli na criação da Secretaria da Mulher.

Durante seu discurso, a deputada enfatizou a necessidade de ampliar as políticas públicas voltadas para a saúde e segurança das mulheres, mencionando a falta de atendimento ginecológico especializado no estado. “A saúde da mulher precisa de atenção específica, e muitas vezes os cuidados necessários não são oferecidos”, afirmou.

Michelle também agradeceu a Almerinda de Souza Cunha, presidente da Associação de Mulheres Negras do Acre, pelo trabalho em prol das mulheres negras, que enfrentam desafios adicionais de vulnerabilidade. A parlamentar ainda alertou para a necessidade de maior atenção à delegacia especializada em violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes, defendendo a expansão desses serviços em todo o Estado.