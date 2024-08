“Não vou desistir”, diz Lohana Martins, Rainha do Rodeio 2023, sobre concurso nacional

A atual Rainha do Rodeio, Lohana Martins, eleita em 2023, passa a faixa para a sucessora neste sábado (24), durante cerimônia nas escadarias do Palácio Rio Branco.

Em entrevista ao ContilNet, a atual rainha anunciou que deverá concorrer em 2025, a mais um concurso nacional, em busca da faixa de Rainha Peão Brasil. Ela já havia garantido um título inédito e de grande prestígio ao ser eleita “Miss Beleza Country” no concurso nacional Rainha do Peão Brasil, realizado em Barretos, São Paulo, neste ano.

Lohana, em 2022, foi eleita princesa do Rodeio. Ela retornou em 2023, se preparou por um ano e garantiu a faixa de rainha.

“Voltei esse ano com uma faixa, mas não vou desistir. Não desisti de primeira do Rainha do Rodeio, quando ganhei pela primeira vez como princesa, depois retornei. Assim eu farei no nacional. Se for preciso voltar uma segunda vez, eu voltarei”, disse em entrevista.

Veja a transmissão do ContilNet ao vivo: