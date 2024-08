Olimpíadas 2024: Ana Patrícia e Duda vencem canadenses e levam o ouro no vôlei de praia

Após oito anos, o Brasil voltou ao pódio do vôlei de praia em Paris 2024. Nesta sexta-feira (9/8), Ana Patrícia e Duda enfrentaram a dupla canadense Melissa e Brandie e conquistaram o ouro olímpico da modalidade.

As brasileiras reeditam a vitórias nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023. Ana Patrícia e Duda foram medalha de ouro justamente contra a dupla canadense, por 2 sets a 0 no último ano.

Líderes do ranking mundial, Ana Patrícia e Duda bateram Tina e Anastasija, da Letônia, pelas quartas de final, e as australianas Mariafe e Clancy, na semifinal, no caminho até a final.

Primeiro set

As canadenses começaram melhor o jogo. No contra-ataque, Melissa marcou dois pontos seguidos e colocou cinco pontos de vantagem contra a dupla brasileira.

A dupla canadense seguia forçando as jogadas de ataque sobre as brasileiras e chegou a colocar seis pontos sobre Ana Patrícia e Duda. Apesar da desvantagem, a mineira e a sergipana reagiram e diminuíram a diferença no resultado que estava em 16 x 14 na reta final do set.

No final do set, Ana Patrícia e Duda aumentaram o ritmo do jogo e viraram o set, com o resultado a favor de 18 x 17. As canadenses empataram novamente logo na sequência e a partida foi decidida no detalhe, com vitória para as brasileira de virada, por 26 x 24.

Segundo set

A disputa ficou ainda mais acirrada no segundo set, com as canadenses precisando correr atrás do resultado após a derrota de virada. Com ataque seguro, Ana Patrícia garantiu dois pontos seguidos para as brasileiras passarem à frente no confronto que estava decidido ponto a ponto.

No entanto, a vantagem pequena foi igualada logo na sequência pelas canadenses. Melisse e Brandie pediram tempo e voltaram muito ajustadas na defesa das bolas da dupla brasileira e passaram à frente no placar, colocando seis pontos de diferença contra Ana Patrícia e Duda.

As canadenses acabaram levando o segundo set com uma diferença grande no placar, por 21 x 12. O jogo foi para o tie-break.

Tie-break

Com ponto espetacular, Ana Patrícia abriu o tie-break colocando as brasileiras à frente. As canadenses logo entraram no jogo e faziam frente dura, mas a dupla brasileira seguia em vantagem.

Ana Patrícia e Duda continuaram focadas, mesmo com o embate duro feito pelas canadenses. Com cinco pontos à frente, as brasileiras tinham larga vantagem para fechar o jogo e levar o ouro.

A temperatura do jogo esquentou e Ana Patrícia e Brandie se envolveram em confusão em meio ao duelo acirrado. A canadense acabou levando um cartão amarelo após o confronto.