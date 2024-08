Olimpíadas: veja a programação do Brasil nesta quinta

Faltando quatro dias para o fim dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, os atletas do Time Brasil têm a chance, nesta quinta-feira (8/8), de se classificar para várias finais olímpicas (já garantindo uma medalha para o país) e também podem mostrar ao que vieram já que, para algumas modalidades, a competição só começa agora.

Para que você consiga se organizar, o Correio Braziliense separou os horários das modalidades que terão brasileiros em Paris. Os destaques ficam por conta de Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut na maratona aquática, as semifinais da canoa dupla com Isaquias Queiroz e Jacky Godmann, do vôlei de quadra feminino e de praia, além das rodadas de classificação da ginástica rítmica e a final do lançamento de dardo masculino.As transmissões das modalidades com brasileiros serão distribuídas em duas emissoras: a Rede Globo, na TV, e a Cazé TV, pela internet. Pela Globo, a transmissão será feita na TV aberta e também na fechada, pelos canais Sport TV. O Globoplay também terá uma aba de transmissão para assinantes.

Maratona Aquática — a partir de 2H30 (horário de Brasília)

10km feminino: Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut; valendo medalha

Taekwondo — a partir de 4H58 (horário de Brasília)

-57kg — Stacey Hymer (AUS) X (BRA) Maria Clara Pacheco; oitavas de final (4H58)

-68kg — Edival Pontes (BRA) X (JOR) Zaid Kareem; oitavas de final (6H48)

*Todas as provas da categoria ocorrem no mesmo dia. Disputa por medalhas de bronze e ouro a partir de 15H19.

Ginástica Rítmica — a partir de 5H (horário de Brasília)

Bárbara Domingos — individual geral (classificatória)

Atletismo — a partir de 5H25 (horário de Brasília)

Arremesso de peso feminino (classificação) — Ana Carol (5H25)

Revezamento 4x100m masculino (1ª rodada) — Equipe a ser definida (6H35)

Lançamento de dardo masculino (final) — Luiz Mauricio da Silva (15H25); valendo medalha

Canoagem Velocidade — a partir de 5H30 (horário de Brasília)

Canoa Individual (C1) 200m feminino: Valdenice Conceição do Nascimento; eliminatórias

Luta (Wrestling) — a partir de 6H (horário de Brasília)

57kg — Giulia Penalber (BRA) X (GUM) Rckaela Maree Ramos Aquino; oitavas de final

*Disputas da categoria ocorrem até a semifinal no mesmo dia — a partir das 13H15.

Canoagem Velocidade — a partir de 6H20 (horário de Brasília)

Canoa Dupla (C2) 500m masculino: Isaquias Queiroz e Jacky Godmann; semifinal

Vela — a partir de 6H43 (horário de Brasília)

Duarte Had/Swan (Dinghy misto); medal race; valendo medalha*

*Provas podem ser adiadas

Vela — a partir de 7H18 (horário de Brasília)

Siemsen/Ardnt (Dinghy misto); medal race — valendo medalha*

*Provas podem ser adiadas

Vela — a partir de 8H03 (horário de Brasília)

Bruno Lobo (Kite Masculino); semifinal provas 1-6*

*Provas podem ser adiadas

Pentatlo moderno — a partir de 9H30 (horário de Brasília)

Prova de Esgrima (classificação): Isabela Abreu

Vôlei Feminino — 11H (horário de Brasília)

Brasil X Estados Unidos; semifinal

Vôlei de praia — a partir de 16H (horário de Brasília)