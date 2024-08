Pastor evangélico é preso suspeito de estuprar as próprias filhas

Um pastor evangélico foi preso preventivamente nesta sexta-feira (2) em Pontalina, a 115 km de Goiânia (GO), sob suspeita de estuprar suas duas filhas.

De acordo com a Polícia Civil, que realizou a prisão, o pastor também é investigado por estupro de vulnerável contra outra filha em Anápolis, no interior do estado.

O caso foi descoberto após uma visita escolar, quando o Conselho Tutelar foi acionado para atender a situação das duas vítimas.

As meninas relataram aos conselheiros e à coordenadora do colégio que estavam sendo exploradas sexualmente pelo pai.

Segundo a Polícia Civil, a prisão do líder religioso foi efetuada após a adoção de medidas investigativas para comprovar a veracidade das denúncias.