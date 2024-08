Plano de Governo de Léo Moraes tem foco em Gestão, Cidade e Pessoas

Recentemente foi protocolado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Rondônia, o plano de governo do candidato à Prefeitura de Porto Velho pelo Podemos, Léo Moraes.

“Assumir o compromisso de estar coligado com o povo de Porto Velho é uma grande responsabilidade, que requer um plano de governo participativo, realista, transparente e construído democraticamente, com bom senso e equilíbrio; partindo de muitas reflexões, diálogos, contribuições e entendimentos com gestores, especialistas, representantes da sociedade civil”, avalia Léo.

O documento tem como focos principais a trinca Gestão, Cidade e Pessoas, que estão subdivididos em vários setores.

“Nosso plano é firmado em três grandes eixos estruturantes: Gestão, Cidade e Pessoas, complementares entre si e suplementares em relação aos outros níveis de governo, essa Tríade da Eficiência traz em seu escopo não apenas um conjunto de propostas e boas ideias, mas um compromisso com nossa população de enfrentar as causas dos problemas do município sempre de forma democrática e participativa, dando continuidade aos projetos existentes que estejam trazendo soluções reais para as reivindicações da população”, complementa o candidato.

No eixo da Gestão, Léo destaca alguns pontos relevantes:

• Infraestrutura de Transporte Intermodal: Investir na melhoria da infraestrutura de transporte intermodal, facilitando o escoamento da produção industrial e atraindo novos investimentos para a cidade.

• Desburocratização: Simplificar os processos para a abertura de novas empresas, reduzindo a burocracia e incentivando o empreendedorismo local.

• Infraestrutura Rural: Investir em infraestrutura rural, melhorando as condições de transporte e logística para escoamento da produção agrícola e ampliando o acesso a mercados.

“Acreditamos que a excelência na prestação dos serviços públicos é essencial para garantir a qualidade de vida dos cidadãos e a sustentabilidade do município. Dessa forma, nos comprometemos a investir na modernização e ampliação dos serviços, promovendo práticas sustentáveis e eficientes que atendam às necessidades da nossa população”, explica Léo.

• Ampliação da Coleta Seletiva: Expandir a coleta seletiva em Porto Velho, desenvolvendo novas ações e projetos de conscientização para o descarte correto de resíduos, incentivando a participação da comunidade.

• Aumento das Equipes de Zeladoria: Expandir as equipes de varrição, poda e corte de árvores condenadas, além de adquirir novos equipamentos (veículos, tratores, varredeiras, roçadeiras) para garantir a zeladoria eficaz da cidade.

• Valorização dos Servidores Municipais: Realizar estudos relacionados às condições salariais e benefícios dos servidores municipais em geral, a fim verificar a viabilidade de implementação de benefícios e reajustes salariais que estejam dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, assegurando sua valorização e melhoria na qualidade de vida.

No eixo Cidade, há outros pontos importantes, incluindo a segurança pública:

• Criação da Guarda Municipal de Porto Velho: Implantar a Guarda Municipal, devidamente equipada e capacitada para proteger o patrimônio público e garantir a segurança dos cidadãos nas mais diversas áreas da nossa capital.

• Criação da Secretaria de Segurança e Ordem Pública: Estabelecer a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Porto Velho para coordenar ações conjuntas de combate ao crime organizado, promover a capacitação contínua dos agentes de segurança, aumentando a segurança da população.

Meio Ambiente também é um setor que vai receber muita atenção da gestão Léo Moraes:

• Gestão de Resíduos: Implementar a coleta seletiva de resíduos sólidos em toda a cidade, fortalecendo parcerias com cooperativas de reciclagem, incentivando a criação de novas cooperativas e adotando tecnologias avançadas na gestão dos resíduos para aumentar a eficiência e reduzir o impacto ambiental.

• Manutenção e limpeza: Igarapés e córregos precisam receber atenção, pois detém grande influência para a segurança e saúde da população, sendo essenciais para a drenagem das águas da chuva e das nascentes.

Infraestrutura

• Projeto “Porto Velho de Bike”: Desenvolver um circuito turístico de lazer para ciclistas, conectando parques e pontos turísticos da cidade, com eventos programados e suporte dos agentes de trânsito, promovendo o turismo e incentivando a prática de atividades físicas.

• Investimento em Frota Moderna e Ambientalmente Viável: Renovar a frota de ônibus com veículos modernos e ambientalmente sustentáveis, reduzindo as emissões de poluentes e melhorando a qualidade do transporte público.

• Rede de Esgotos: Manutenção da rede existente e implementação de um programa voltado para a construção de uma rede de transporte e tratamento de esgotos adequada para atender a população, evitando a poluição da nossa bacia hídrica e do solo, reduzindo os riscos de doenças contagiosas e os transtornos em épocas de chuvas.

Pessoas

• Fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde: Reforçar o pessoal nas unidades de atenção básica, tanto urbanas quanto rurais, por meio de novos concursos e contratações. Regularizar o fornecimento de materiais e insumos, além de implementar equipes itinerantes e telemedicina, principalmente para áreas rurais.

• Mutirões de Consultas e Cirurgias: Organizar mutirões regulares para consultas e cirurgias especializadas, especialmente em áreas com histórico de deficiências no atendimento, reduzindo filas e ampliando o acesso aos serviços de saúde.

• Valorização dos Profissionais de Saúde: Promover capacitação contínua dos servidores da saúde, melhorar o ambiente de trabalho e recursos para atendimento, investir em campanhas de prevenção e promoção da saúde dos profissionais da área.

• Construção do Hospital Municipal de Urgência e Emergência: Após a reorganização da estrutura básica de saúde do município, o objetivo será construir uma unidade de saúde de para atender às demandas de urgência e emergência de média complexidade em Porto Velho, proporcionando atendimento rápido e qualificado, evitando que essas demandas sejam encaminhadas desnecessariamente aos hospitais do Estado.

Texto: Felipe Corona

Data: 21/08/2024.