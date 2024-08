Polícia Militar prende homem com arma de fogo após roubo no Areal

Em uma ação rápida e eficiente, a Polícia Militar prendeu um homem na manhã de sábado (3) após ele ter roubado um cidadão na travessa Serrana, no bairro Areal, utilizando uma arma de fogo.

Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2º Batalhão, durante patrulhamento na Av. Amadeu Barbosa, foi abordada por vítimas de um roubo que havia ocorrido momentos antes. Com as informações sobre o autor do crime, os policiais intensificaram as buscas na região.

O suspeito foi localizado na garupa de uma motocicleta em uma rua próxima. Após um acompanhamento, ele foi abordado e, ao ser revistado, foi encontrado em sua posse um revólver calibre 38 com uma munição.

As vítimas, que chegaram ao local pouco tempo depois, reconheceram o indivíduo como o autor do roubo. Além da arma, ele portava celulares e dinheiro das vítimas. O homem foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as medidas cabíveis.

A rápida resposta da Polícia Militar e a ação eficaz dos policiais garantiram a prisão do suspeito e a recuperação dos objetos roubados. O caso serve como um alerta para a importância da comunicação imediata com as autoridades em casos de crimes, para que a polícia possa agir rapidamente e garantir a segurança da população.