Policial à paisana frustra assalto e fere criminoso a tiros na Baixada da Sobral; comparsa foi preso

O assaltante Yanke de Souza Silva, 24 anos, foi ferido a tiros, e o comparsa dele, Daniel Douglas Carvalho, 25, foi preso após tentar roubar o celular de uma mulher na noite desta segunda-feira (26), na Rua 16, no bairro da Pista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma mulher estava trafegando a pé pela Rua 16, quando foi surpreendida pelos dois criminosos que chegaram em uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha, placa QLV-6J74, e, de posse de um simulacro (arma de brinquedo), subtraíram um aparelho celular da vítima.

Um policial à paisana que passava no momento do crime presenciou o roubo e resolveu intervir. Ele sacou sua arma e deu voz de prisão à dupla, mas Daniel, que estava com o simulacro, apontou o objeto para o policial, tentando intimidar o agente de segurança.

Para conter os criminosos, o policial atirou, atingindo Yanke com três tiros, sendo um nas costas e um em cada braço. Daniel conseguiu correr, mas foi preso pelo Giro na Rua Blumenau, no mesmo bairro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos ao criminoso. Após a estabilização do quadro clínico, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Já Daniel foi preso e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o simulacro, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Ainda segundo a polícia, os criminosos estava realizando um arrastão em vários bairro e com eles foram encontrados quatro celulares frutos de roubos.

Veja fotos: